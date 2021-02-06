Дортмунд, Германия, , 15:41 — REGNUM Британский полузащитник дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Джейдон Санчо снова попал в сферу интересов лондонской команды «Челси». Об этом 6 февраля сообщает Sport1.

По информации источника, помимо «Челси», 20-летним игроком интересуется команда «Манчестер Юнайтед», при этом осенью прошлого года последняя отказалась от трансфера футболиста из-за его высокой цены.

При этом отмечается, что в дортмундской команде смирились с тем, что игрок нынешним летом покинет «Боруссию».

Отметим, в нынешнем сезоне Джейдон Санчо провел в составе дортмундской «Боруссии» 25 матчей и отметился в них восемью забитыми голами и 13 результативными передачами.