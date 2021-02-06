Турин, Италия, , 15:40 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику римской команды «Рома» Николо Дзаньоло. Об этом 6 февраля сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уточняется, что клуб из Турина летом нынешнего года намерен попытаться заполучить 21-летнего футболиста в свой состав.

При этом отмечается, что в «Ювентусе» рассчитывают на то, что игрок согласится перейти в состав туринской команды в случае, если «Рома» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. При этом в римской команде не собираются расставаться с футболистом.

Отметим, в нынешнем сезоне Николо Дзаньоло не сыграл в составе «Ромы» ни одного матча, так как восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. По информации Transfermarkt, его примерная трансферная стоимость составляет €45 млн.