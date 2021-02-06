Мельбурн, Австралия, , 14:46 — REGNUM Российская теннисистка Анна Калинская и спортсменка из Словакии Виктория Кужмова проиграли в финальном матче парного турнира Melbroune Yarra Valley Classic японскому дуэту в составе Сюко Аояма и Ена Шибахара. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Японки обыграли российскую и словацкую спортсменок в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

Матча проходил в течение 1 часа 6 минут. За это время Калинская и Кужмова ни разу не подали навылет, один раз ошиблись при подаче и смогли реализовать 2 из 4 брейк-пойнтов. Их соперницы подали навылет один раз, трижды ошиблись при подаче и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов.

Отметим, призовой фонд теннисного турнира Melbroune Yarra Valley Classic составляет $447 620.