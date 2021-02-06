Мельбурн, Австралия, , 14:44 — REGNUM Теннисистка из Испании Гарбинье Мугуруса нанесла поражение представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в матче полуфинала турнира «Мельбурн-1». Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Испанская спортсменка уверенно победила чешку в двух сетах со счетом 6:1, 6:0.

Соперницы провели на корте 54 минуты. За это время Мугуруса по одному разу подала навылет и ошиблась при подаче, суме реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Ее оппонентка ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не получила ни одной возможности взять подачу соперницы.

Отметим, в матче финала турнира в Мельбурне Гарбинье Мугуруса встретится с первой ракеткой мира — представительницей Австралии Эшли Барти.