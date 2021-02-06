Мадрид, , 14:44 — REGNUM Защитник и капитан мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос из-за предстоящей ему операции на колене вынужден будет пропустить шесть-семь недель. Об этом 6 февраля сообщает испанская радиостанция Cope.

Уточняется, что ранее 34-летний футболист решил избавиться от проблем с мениском, беспокоящих его сначала нынешнего сезона и 6 февраля ему проведут артроскопию левого коленного сустава.

При этом уточняется, что игрок сможет после этого снова выйти на игровое поле только в начале апреля.

Отметим, Серхио Рамос играет за «Реал» с 2005 года и в нынешнем сезоне провел в составе команды 14 матчей, отметившись в них двумя забитыми голами.