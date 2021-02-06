Канберра, , 13:56 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянскому спортсмену Яннику Синнеру в полуфинальном матче теннисного турнира «Мельбурн-1». Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен из России уступил итальянцу в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).

Игра продолжалась в течение 3 часов 7 минут. За этом время Хачанов, занимающий 20 — место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), шесть раз подал навылет, два раза ошибся при подаче и смог реализовать 5 из 17 брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся 36-й ракеткой мира, подал навылет десять раз, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов.

Отметим, в финале турнира «Мельбурн-1» Синнер сыграет со своим соотечественником Стефано Травальей, который ранее в другом полуфинале переиграл бразильского теннисиста Тьяго Монтейро.