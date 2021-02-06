Магнитогорск, Башкирия, , 13:46 — REGNUM Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал победителем на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе, который проходил на курорте «Банное». Об этом 6 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

В финале Логинов одержал верх над другим российским спортсменом Игорем Слуевым.

Третье место у представителя Италии Мирко Феличетти, который смог обойти своего соотечественника Эдвина Коррати.

У женщин победительницей стала Рамона Хофмайстер из Германии, второе место — у ее соотечественницы Шайенн Лох. Третье место заняла австрийская спортсменка Забине Шёффманн.