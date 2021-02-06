Сент-Питерсберг, США, , 13:46 — REGNUM Решение об отмене финала одного из теннисных турниров в Мельбурне из-за того, что начинается Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), приняла Женская теннисная ассоциация (WTA). Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба WTA.

Уточняется, что в результате переноса матчей финал турнира был перенесен на 8 февраля, при этом указывается, что матчи полуфинала состоятся, как это было ранее намечено, 7 февраля. В последних встретятся представительница Греции Мария Саккари и эстонская спортсменка Анетт Контавейт, а также Дженнифер Брэди из США со своей соотечественницей Энн Ли.

При этом добавляется, что вышедшие в финал спортсменки получат и призовые деньги, и очки, как победительницы турнира.

Отметим, из пандемии коронавирусной инфекции календарь Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA скорректировали и в результате чего первый в сезоне турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии перенесли, он состоится с 8 по 21 февраля.