Норидж, Великобритания, , 12:29 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Норвич» из Нориджа Макс Ааронс попал в сферу интересов команды «Манчестер Юнайтед». Об этом 6 февраля сообщает Daily Express.

Уточняется, что в переходе 21-летнего футболиста заинтересован главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер, который намерен с помощью игрока намерен создать конкуренцию конголезскому защитнику клуба Аарону Ван-Биссаки.

Также указывается, что в случае приобретения Ааронс португальский защитник «МЮ» Диогу Далот будет выставлен на трансфер.

Отметим, в нынешнем сезоне Макс Ааронс сыграл в составе «Норвича» в 30 матчах отметился в них забитым голом и тремя результативными пасами.