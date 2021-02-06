Лестер, Великобритания, , 12:29 — REGNUM Футбольный клуб «Лестер» собирается продлить контракт со своим бельгийским полузащитником Юри Тилемансом. Об этом 6 февраля сообщает журналист Daily Telegraph Джон Перси на своей странице в соцсети Twitter

По информации источника, тренерский штаб и руководство «Лестера» впечатлены игрой 23-летнего футболиста и намерены предложить полузащитнику контракт на длительный срок и с улучшенными финансовыми условиями.

Отметим, в нынешнем сезоне Юри Тилеманс сыграл в составе «Лестера» в 29 матчах и отметился в них шестью забитыми мячами и тремя голевыми пасами.