Бергамо, Италия, , 12:29 — REGNUM Лучшим игроком футбольного клуба из Бергамо стал российский полузащитник Алексей Миранчук. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба команды на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что за 25-летнего российского футболиста проголосовали 84,2% болельщиков команды. При этом идущий вторым аргентинский защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро набрал только 15,8% голосов.

Отметим, Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из московской команды «Локомотив» в августе прошлого года за €14,5 млн. В текущем сезоне сыграл за свой новый клуб в 16 матчах и отметился в них одним забитым голом.