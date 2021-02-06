Лондон, , 11:35 — REGNUM Защитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Жером Боатенг может перейти в лондонскую команду «Челси». Об этом 6 февраля сообщает издание Bild.

По данным источника, в лондонском клубе рассматривают возможность заполучить 32-летнего футболиста на правах свободного агента, так как его действующее соглашение с мюнхенской командой рассчитано до лета 2021 года и пока не продлено.

Отметим, Жером Боатенг пришел в «Баварию» из «Манчестер Сити» в 2011 году за €14 млн. В текущем сезоне сыграл в составе своей команды в 22 матчах и отметился в них двумя забитыми голами и одной результативной передачей.