Парма, Италия, , 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Парма» пополнился нападающим Грациано Пелле. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что соглашение между клубом и 35-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Отметим, последней командой Грациано Пелле была китайская «Шаньдун Лунэн» и в нынешнем сезоне он сыграл в ее составе в 22 матчах, отметившись в них восемью голами и двумя результативными передачами. При этом он также играл за такие европейские клубы, как «Сампдория» из Генуи, «Фейеноорд» из Роттердама, «Саутгемптон» и др.