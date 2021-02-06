Канберра, 6 февраля 2021, 11:29 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла эстонской спортсменке Кайе Канепи в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спортсменка из России уступила представительнице Эстонии в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (6:8).
Соперницы провели на корте 1 час 31 минут. За это время Александрова семь раз подала навылет, дважды ошиблась при подаче и смогла реализовать три брейк-пойнта. Ее соперница подала навылет девять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.
Отметим, соперницей Канепи в матче финала теннисного турнира в Мельбурне станет представительница Бельгии Элизе Мертенс.