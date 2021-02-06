Милан, Италия, , 11:13 — REGNUM Бразильский полузащитник футбольного клуба «Лион» Бруну Гимарайнс попал в сферу интересов миланской команды «Интер». Об этом 6 февраля сообщает Mundo Deportivo.

Уточняется, что миланская команда может попытаться приобрести 23-летнего футболиста летом нынешнего года.

Отметим, Бруну Гимарайнс перешел в «Лион» в 2020 году из бразильской команды «Атлетико Паранаэнсе» за €20 млн. В нынешнем сезоне сыграл за свою новую команду в 20 матчах и отметился в них одним забитым мячом.