Тампа, США, , 11:12 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтингз» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Детройт Ред Уингз». Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче с «Детройтом» Василевский смог отразить 27 из 28 бросков по своим воротам.

Второй звездой матча стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, он провел на льду 20 минут 04 секунды и за это время смог трижды бросить шайбу по воротам.

Третьей звездой встречи признан нападающий «Тампы» Баркли Гудроу, который оформил в матче дубль.

Как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Тампа» на своем льду обыграл команду «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.