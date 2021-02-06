Тампа, США, 6 февраля 2021, 11:12 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтингз» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Детройт Ред Уингз». Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба НХЛ.
В матче с «Детройтом» Василевский смог отразить 27 из 28 бросков по своим воротам.
Второй звездой матча стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, он провел на льду 20 минут 04 секунды и за это время смог трижды бросить шайбу по воротам.
Третьей звездой встречи признан нападающий «Тампы» Баркли Гудроу, который оформил в матче дубль.
Как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Тампа» на своем льду обыграл команду «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.