Майами, США, , 10:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» уверенно обыграл команду «Вашингтон Уизард» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась в пользу хозяев со счетом 122:95.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Майами» Кендрик Нанн, который набрал за игру 35 очков. Еще 21 очко принес «Хит» легкий форвард Джимми Батлер.

В составе «Уизардс» наиболее результативным оказался украинский центровой Алексей Лень, набравший во встрече 18 очков.

Отметим, в следующем матче «Майами» 7 февраля сыграет с клубом «Нью-Йорк Никс», а «Вашингтон» в этот же день встретится с командой «Шарлотт Хорнетс».