Парадайс, США, , 10:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой хозяев в тов со счетом 5:2.

В составе победителей забитыми шайбами отличились Николас Хаг (1-я минута), Марк Стоун (10-я), Джонатан Маршессо (11-я), шведский форвард «Найтс» Вильям Карлссон (22-я) и Коди Гласс (28-я, в большинстве).

В составе «Кингз» шайбами отличились Остин Вагнер (48-я) и Дастин Браун (54-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Вегас» 7 февраля снова проведет встречу с командой «Лос-Анджелес Кингз».