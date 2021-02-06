Красноярск, , 09:48 — REGNUM Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград (Сербия). Информация о переносе появилась на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

В качестве причины названо решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении РУСАДА.

Белград должен был принимать чемпионат мира по борьбе в 2023 году. Однако из-за ограничений в отношении РФ Белград станет местом проведения чемпионата мира в 2022 году.

В 2023 году чемпионат будет проведён в России, город окончательно определят в ближайшие месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, WADA в декабре 2019 года вынесло решение о санкциях в отношении России сроком на четыре года. В декабре 2020 года в результате апелляции российской стороны CAS сократил этот срок до двух лет. Российские спортсмены лишены права выступать на крупных международных соревнованиях с флагом и гимном России до 16 декабря 2022 года.

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