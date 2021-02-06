Шарлотт, США, , 09:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джазз» уверенно обыграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в пользу хозяев со счетом 121:138.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл, который набрал за игру 34 очка. Его коллега по клубу — легкий форвард Гордон Хэйворд — оформил в матче дабл-дабл с 25 очками и 10 подборами.

В составе «Юты» самым результативным оказался хорватский легкий форвард Боян Богданович, набравший в матче 31 очко. Еще 30 очков принес «джазменам» защитник Донован Митчелл.

Отметим, в следующем матче «Юта» 7 февраля встретится с клубом «Индиана Пэйсерс», а «Шарлотт» в этот же день сыграет с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».