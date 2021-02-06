Анахайм, США, , 09:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Анахайм Дакз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. У «Сан-Хосе» забитыми голами отметились Мэттью Ньето (13-я минута), Логан Кутюр (41-я), Эвандер Кейн (43-я, в большинстве) и Брент Бёрнс (49-я). В составе «Анахайма» шайбами отличились Адам Хенрик (31-я), Трой Терри (34-я) и оформивший в матче дубль Макс Комтуа (39-я и 52-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости. Победный бросок на счету Райана Донато.

Отметим, в следующем матче «Сан-Хосе» 7 февраля снова сыграет с командой «Анахайм Дакс».