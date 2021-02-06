Нью-Йорк, США, , 09:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 117:123.

Наиболее результативным игроком встречи стал камерунский форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, который оформил в матче дабл-дабл с 33 очками и 11 подборами. Ещё 30 очков на счету его коллеги по клубу — разыгрывающего Кайла Лоури.

У «Бруклина» самым результативным стал защитник Джо Харрис, набравший в матче 19 очков. Еще один защитник «Нетс» — Джеймс Харден — оформил в матче дабл-дабл с 17 очками и 12 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 7 февраля встретится с клубом «Атланта Хоукс», а «Бруклин» в этот же день сыграет с командой «Филадельфия Сиксерс».