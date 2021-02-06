Филадельфия, США, , 09:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» одержал верх над командой «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

У «Бостона» забитыми голами отметились Брэд Маршан (53-я минута) и Шон Курали (53-я).

Единственная шайба «Филадельфии» на счету Джеймса ван Римсдайка, отличившегося в большинстве на 41-й минуте.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 7 и 9 февраля сыграет с командой «Баффало Сэйбрз», а «Филадельфия» 7 и 10 февраля проведет матчи с клубом «Вашингтон Кэпиталз».