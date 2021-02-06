Тампа, США, , 08:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайингз» переиграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Голами в составе победителей отличились Патрик Марун (14-я минута) и оформивший в матче дубль Баркли Гудроу (38-я, 60-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы в составе «Детройта» стал российский форвард клуба Владислав Наместников (11-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский смог отразить 27 из 28 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 9 и 10 февраля проведет матчи с командой «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт» 7 и 10 февраля сыграет с клубом «Флорида Пантерз».