Канберра, , 08:34 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев переиграл Александра Зверева из Германии в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) ATP Cup 2021, проходящем в Мельбурне, и этим вывел сборную России в финал соревнований. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российский спортсмен из одержал верх над представителем ФРГ в трех сетах со счетом 2:1 (3:6, 6:3, 7:5).

Встреча продолжалась в течение 2 часов 34 минут. За этот временной отрезок Медведев 12 раз подал навылет, 13 раз ошибся при подаче и сумел реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник за это же время семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок реализовал 2 из 11 брейков.

Отметим, соперником сборной России в финале турнира ATP Cup 2021 станет победитель противостояния между командами Испании и Италии.