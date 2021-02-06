Мельбурн, Австралия, 6 февраля 2021, 08:11 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублев переиграл немецкого спортсмена Ян-Леннарда Штруффа в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) ATP Cup 2021, проходящего в Мельбурне. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спортсмен из России одержал верх над немцем в трех сетах со счетом 2:1 (3:6, 6:1, 6:2).
Встреча продолжалась в течение 1 часа 34 минут. За это время Рублев один раз подал навылет, три раза ошибся при подаче и сумел реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время также один раз подал навылет, пять раз ошибся при подаче и реализовал 2 из 4 брейков.
Отметим, во втором полуфинале турнира ATP Cup 2021 встретятся команды Испании и Италии.