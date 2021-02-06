Мельбурн, Австралия, 6 февраля 2021, 07:16 — REGNUM Даниил Медведев переиграл Александра Зверева из команды Германии и досрочно обеспечил сборной России выход в финал проходящего в австралийском Мельбурне Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Вторая встреча полуфинала завершилась победой Медведева (3:6, 6:3, 7:5), являющегося четвёртой ракеткой мира. Зверев в настоящее время в мировом рейтинге занимает седьмую позицию.
Ранее напарник Медведева по команде Андрей Рублёв победил Яна-Леннарда Штруффа (3:6, 6:1, 6:2).
В финале российская команда встретится с итальянцами.
Как сообщало ИА REGNUM, олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ожидает победы сборной РФ на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Читайте ранее в этом сюжете: Кафельников: сборная России может выиграть Кубок ATP