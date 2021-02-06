Токио, , 07:16 — REGNUM Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что МОК сможет отменить летние Олимпийские игры в Токио, если ситуация с пандемией коронавируса будет сочтена им чрезмерно опасной. Об этом он сказал в опубликованном 6 февраля интервью агентству Jiji.

«Если все научные данные будут свидетельствовать о том, что мероприятие слишком опасно, то МОК имеет право отменить его. В этом случае решение будет принято совместно с правительством Японии на основе данных Всемирной организации здравоохранения», — сообщил он.

По словам Паунда, отмена Олимпиады является худшим вариантом и лучше, в крайнем случае, провести состязания без зрителей.

«Самое главное — предоставить спортсменам возможность участвовать и соревноваться», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время своего выступления на виртуальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе подтвердил намерение провести летом текущего года в Токио Олимпийские и Параолимпийские игры.

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