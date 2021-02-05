Нижний Новгород, , 23:45 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» приняло на своем льду московское «Динамо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный дворец» и завершилась победой хозяев по результатам серии буллитов со счетом 3:2.

Таким образом, нижегородской команде удалось установить новый рекорд по набранным очкам за сезон при тренере Дэвиде Немировски. Его команда набрала 65 очков в 55 играх. В прошлых двух сезонах под его руководством «Торпедо» набирало по 64 очка в 62 матчах.

Нижегородской команде осталось сыграть пять матчей в текущем сезоне.