Мадрид, , 23:31 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с травмами полузащитника Эдена Азара.

В текущем сезоне 30-летний бельгиец провел в составе «сливочных» 8 матчей и отличился 3 (2+1) результативными действиями по системе «гол+пас».

"Мы хотим видеть Эдена без каких-либо проблем или травм, но ему не везет. Очень сложная ситуация для него, потому что он хочет показывать себя и играть за «Реал».

Однажды мы увидим, как он играет хорошо и без травм. Надеюсь, это время настанет, когда он оправится после нынешнего повреждения. Эдену не повезло, ему было тяжело, но нужно сохранять позитивный настрой.

Он должен быть хорошо подготовлен, когда вернется, и мы знаем, на что Эден способен как футболист. Он точно понадобится нам. Азар недоволен ситуацией и, возможно, не понимает ее, потому что делает все возможное, чтобы быть в лучшей форме.

Такие вещи остаются неотъемлемой частью игры. Он должен принять это. Уверен, в будущем что-то изменится. Он просто хочет быть в форме», — приводит слова наставника официальный портал «Реала».