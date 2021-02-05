Филадельфия, США, , 22:39 — REGNUM Центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбиид сообщил, что может пропустить Матч звезд НБА в этом году.

Напомним, что тематический матч с участием главных звезд лиги должен пройти 7 марта в Атланте. Отметим, что скептически к проведению этого мероприятия также относится форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс.

«Не уверен, что попаду на Матчзвезд, но надеюсь, что еще получу шанс стать частью этого мероприятия.

Что касается моей позиции по поводу проведения игры, то я всегда был консервативен. Я выражал свое мнение с самого начала пандемии, перед стартом игр в «пузыре» — я не был полностью «за».

Посмотрим, что будет в марте. У нас протяженный сезон. Я уже пропустил пару матчей из-за проблем со спиной, возникших после падения в игре с «Лейкерс». Надо смотреть по состоянию.

Если возникнет проблема, если я буду готов не на 100 процентов… Очевидно, что в приоритете для меня борьба за чемпионство, и решение будет приниматься исходя из этой цели», — приводит слова баскетболиста портал The Philadelphia Inquirer.

В текущем сезоне Эмбиид в среднем набирает 29,1 очка за матч и является одним из лучших в лиге по этому показателю. Камерунец на данный момент занимает третье место в голосовании болельщиков за то, чтобы игрок выступил на Матче звезд в передней линии от команды Восточной конференции.