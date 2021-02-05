Подольск, Московская область, , 21:52 — REGNUM Нападающий подольского «Витязя» Захар Бардаков отличился в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Подмосковный клуб принял на своем льду минское «Динамо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата, встреча закончилась победой россиян со счетом 3:1.

19-летний форвард забросил шайбу в ворота минского «Динамо». Россиянин отличился в пятом матче подряд.

На данный момент на его счету 8 (6+2) очков в 37 матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Захар Бардаков выступал за молодежную сборную России на минувшем МЧМ-2021 в Канаде и, проведя 7 матчей, набрал 2 (1+1) очков.