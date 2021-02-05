Мадрид, , 21:37 — REGNUM Джованни Маури, бывший фитнес-тренер мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен», рассказал об опыте работы с нападающими Криштиану Роналду и Златаном Ибрагимовичем.

«Отдых — это не только сон. Он состоит из конкретных упражнений, направленных на улучшение мышечного, ментального и суставного здоровья.

Когда работал в «ПСЖ», был уверен, что Ибрагимович будет играть до 40 лет. Все они спортсмены с большой гибкостью, несмотря на свою силу.

У Ибры есть подвижность танцора, несмотря на вес почти в 100 кг. Криштиану Роналду принадлежит к этой категории и может играть до 40 лет», — приводит слова специалиста портал Tuttosport.