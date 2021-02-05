Рига, , 20:45 — REGNUM Международная федерация хоккея ИИХФ на своем официальном сайте объявила расписание матчей грядущего чемпионата мира по хоккею, который пройдет в период с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборная России будет выступать в группе А.

21 мая, пятница: Россия — Чехия

22 мая, суббота: Великобритания — Россия

24 мая, понедельник: Словакия — Россия

26 мая, среда: Россия — Дания

29 мая, суббота: Швейцария — Россия

31 мая, понедельник: Россия — Швеция

1 июня, вторник: Россия — Беларусь

Все матчи группового этапа с участием сборной России будут проведены в рижском олимпийском центре. Группа B будет выступать на «Арена Рига».