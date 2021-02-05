с. Песчанокопское, Ростовская область, , 20:34 — REGNUM Согласно информации на официальном сайте клуба из села Песчанокопское в Ростовской области, «Чайка» расторгла контракт с главным тренером Магомедом Адиевом по обоюдному соглашению сторон.

«Профессионализм, творческий подход и ответственность, с которыми подходил к делу Магомед Мусаевич, все — руководство клуба, футболиста, персонал, сотрудники офиса — оценили по достоинству.

Нет сомнений, что на этой двухлетней дистанции сотрудничество «Чайки» и Магомеда Алиева было понятным, честным и взаимовыгодным», — написано в официальном заявлении клуба.

На данный момент «Чайка» занимает 13-е место в чемпионате Олимп-ФНЛ, набрав 33 очка в 26 матчах.