Москва, , 18:45 — REGNUM Стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от Восточной конференции. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Автомобилист» (Екатеринбург) стал последним участником Кубка Гагарина от Востока после победы «Барыса» (Казахстан) над «Сибирью».

Также в плей-офф сыграют «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), нижегородское «Торпедо», челябинский «Трактор» и «Барыс» (Казахстан).

Ранее «Барыс» (Казахстан) гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ, благодаря победе над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в Новосибирске и завершилась — 3:2.