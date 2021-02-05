Пекин, , 18:38 — REGNUM Олимпийский комитет РФ (ОКР) получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2022 в Пекине (Китай). Письмо за подписью президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха опубликовано 5 февраля на сайте ОКР.

«ОКР приглашён на Игры как полноправный участник, а, значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная ОКР. То же самое можно сказать и в отношении Токио.— Полученное нами приглашение — простой и понятный ответ на вопрос, как наши олимпийцы поедут на Игры. Ни о каком нейтральном статусе … речь на идёт. Это нужно четко понимать. Благодарим за приглашение», — отмечается в сообщении.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут 4−20 февраля 2022 года.