Москва, , 18:22 — REGNUM Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова упала во время проката показательного номера перед прыжковым турниром в рамках командного Кубка Первого канала. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Командный турнир проходит в столице России на арене «Мегаспорт».

Ранее Загитова и вице-чемпионка Игр Евгения Медведева рассказали о сильных качествах друг друга.

«Элемент — сальхов. А про характер я могу сказать, что в спорте мне всегда нравилось в Жене, что она идёт всегда до конца и, так сказать, борется», — отметила Загитова в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Медведева, в свою очередь, отметила выдающуюся работоспособность Загитовой:

«У спортсменов бывает много травм, у нас у всех всё болит. Алина умеет всё это преодолевать. Колени, голеностопы — перед Олимпиадой это всё было очень хорошо видно, нам было тяжело на сборах перед Олимпиадой», — сказала Медведева.

На Играх-2018 Загитова завоевала золото, Медведева — серебро.