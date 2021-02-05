Тамбов, , 17:57 — REGNUM Московские футбольные клуба ЦСКА и «Спартак» отдадут клубу «Тамбов» игроков в аренду до конца сезона-2020/21. Об этом 5 февраля сообщает ТАСС.

Кроме ЦСКА и «Спартака» предварительное согласие по поводу аренд спортсменов приняли в клубе «Ростов» и в «Рубине» (Казань).

Как сообщало ИА REGNUM, «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, которые превышают 150 млн рублей.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.