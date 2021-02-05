Самара, , 17:46 — REGNUM Футбольный клуб «Крылья Советов» рассматривают кандидатуру экс-полузащитника «Оренбурга» Рикарду Алвеша. Об этом 5 февраля сообщает «Матч ТВ».

27-летний португалец провел за «Оренбург» в РПЛ и ФНЛ 39 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

Появление Алвеша в «Крыльях» возможно при условии, если они расстанутся с кем-то из легионеров.

Алвеша рассматривают вместо молдованина Раду Гынсаря, который восстанавливается после операции. Однако пока с ним переговоров о расторжении контракта не было.

«Крылья Советов» занимают II место в первенстве ФНЛ.