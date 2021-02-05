Москва, , 17:13 — REGNUM Стадион «Лужники» (Москва) готов принять финал Кубка России и матч за Суперкубок России по футболу. Об этом 5 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу арены.

Это же касается отборочного матча к чемпионату мира (ЧМ) 2022 года между Россией и Хорватией, который состоится 1 сентября.

«В настоящее время на поле Большой спортивной арены ведутся работы по подготовке к игровому сезону. Поле находится в хорошем состоянии для данного времени года. Если будет такая необходимость, поле БСА принять матчи готово», — говорится в сообщении пресс-службы.