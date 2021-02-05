Москва, , 16:07 — REGNUM Желание украинского боксёра Александра Усика, чтобы его имя звучало по-русски из того, что ему нравится аббревиатура UA (Александр и Украина), вызвало реакцию пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 5 февраля в социальной сети Facebook.

«У меня был личный подобный пример спора с майдонутым. Тогда я попросил сказать на украинский манер имя Джон. Истерика была крайняя. Там суть в том, что хотят именно русское всё переименовать, захапать на халяву и считать своим. В том числе заставить русских считать себя украинцами», — пишет Сергей Е.

Многие комментаторы отметили, что им крайне нравится позиция Усика, который не идёт на поводу антироссийской части украинского общества. Граждане уверены, что его характер позволит ему добиться великих побед.

«Настоящий украинец, который не прогнулся под фашистким режимом. Его везде уважают и желают дальнейших побед», — написал Сергей К.

Некоторые пользователи считают возмутительным то, что какому-либо человеку навязывают совершенно иное имя, нежели за ним закрепилось с детства. Они считают, что это право Усика требовать то, как его называть.

«Готовы затоптать человека, который поднимает престиж этой никому не нужной страны! Уехал бы жить в нормальную страну, например, в Россию, где его бы уважали», — поделился своим мнением Vasilii M.

Комментаторы пожелали успехов украинскому боксёру. Они отметили, что относятся к нему с большим уважением, вне независимости от того, гражданином какой страны он является.

«Главное что он остаётся человеком! Он просто бьётся! Саня, побед на ринге!», — пишет Александр Б.

Напомним, 5 февраля украинский боксёр Александр Усик объяснил на YouTube-канале «Ходят слухи», почему попросил использовать русский вариант своего имени.