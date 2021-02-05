Амстердам, , 15:14 — REGNUM Вратарь амстердамского «Аякса» Андре Онана дисквалифицирован на один год за применение допинга. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба клуба.

В октябре 2020 года 24-летний футболист был пойман на допинге, когда в команде провели внеочередную проверку. В результате в анализах голкипера был обнаружен фуросемид.

В заявлении «Аякса» утверждается, что запрещённое вещество попало в организм футболиста случайно, когда он по ошибке принял лекарства жены.

«Аякс» и Онана планируют в ближайшее время подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).