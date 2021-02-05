Москва, , 15:13 — REGNUM «Катюша» давно стала музыкальной визиткой России, выбор песни вместо гимна для сборной на чемпионате мира по хоккею — верный. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР).

«Все знают прекрасную мелодию, уверен, болельщики где бы они ни были, станут подпевать. У нас «Катюша» ассоциируется с победой и верностью долгу», — отметил Пайкин.

Парламентарий также уверен, что российские спортсмены в ледовых схватках докажут свой бойцовский характер и победный настрой.

Из-за запрета гимна России на международных спортивных состязаниях, на чемпионате мира по хоккею 2021 года, возможно, будет использоваться песня «Катюша», сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

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