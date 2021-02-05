Москва, , 14:51 — REGNUM Использование песни «Катюша» вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею — 2021 является нормальным вариантом. Об этом 5 февраля заявил бывший российский хоккеист Павел Буре.

«Думаю, что это нормальный вариант. Сложно сказать, насколько песня узнаваема в мире», — цитирует Буре ТАСС.

По его словам, в мире все знают гимн России, а «Катюша» является очень узнаваемой песней в России.

Ранее сообщалось, что «Катюша» будет звучать на чемпионате мира по хоккею вместо гимна России. Международная федерация хоккея (IIHF) будет обсуждать этот вопрос позже.

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