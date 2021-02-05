Лондон, , 14:05 — REGNUM Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким «РБ Лейпциг» и английским «Ливерпулем» может пройти в Будапеште (Венгрия). Об этом 5 февраля сообщил журналист The Telegraph Крис Баском в Twitter.

Встречу могут провести в Будапеште. При этом вариант, при котором первая игра может быть перенесена в Ливерпуль, пока не рассматривается. Английский клуб пока не получал соответствующего обращения.

Первый матч между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов должен пройти 16 февраля, ответный — 10 марта.

Ранее правительство Германии запретило «Ливерпулю» въезд на территорию страны в связи с постановлением о защите от коронавируса.