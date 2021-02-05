Москва, , 13:45 — REGNUM До конца 2021 года к работе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) приступят десять новых молодых арбитров. Об этом 5 февраля сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

«До июня у нас будет пять новых молодых судей, которые будут лицензированы для работы с VAR. Ещё пять — до конца года», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе арбитры Алексей Сухой, Николай Волошин и Евгений Турбин были отстранены от работы на матчах РПЛ из-за низких оценок в первой части сезона.

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