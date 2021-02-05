Москва, , 13:27 — REGNUM Вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею — 2021 будет использоваться песня «Катюша». Об этом 5 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России (ФХР).

«Про песню все понимают, что будет «Катюша», — сообщил источник агентства.

Что касается формы, в которой будет выступать команда, то её детали еще уточняются, но известно, что по дизайну она будет — «один в один как на Олимпиаде 2018 года». Слова, которые будут на ней написаны, уточняются.

Отмечается, что эту тему будут обсуждать на ближайшем совете Международной федерации хоккея (IIHF), который пройдёт 10 февраля.

Чемпионат мира по хоккею состоится в Риге с 21 мая по 6 июня. До 16 декабря 2022 года российские спортсмены будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх без флага и гимна России.

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