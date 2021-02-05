Мельбурн, Австралия, 5 февраля 2021, 12:54 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом в четвертьфинале турнира в Мельбурне. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:3.
Хачанов шесть паз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 из 6 брейк-пойнта. На счету его соперника четыре эйса, пять ошибок на подаче и один брейк.
В полуфинале турнира Хачанов сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером.