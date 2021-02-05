Уфа, , 12:47 — REGNUM Защитник английского футбольного клуба «Сток Сити» Мориц Бауэр стал игроком «Уфы». Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что 29-летний австрийский футболист проведёт остаток сезона в «Уфе» на правах аренды. В нынешнем сезоне Бауэр сыграл в пяти матчах за «Сток Сити» и забил три гола.

С 2016 по 2018 год Бауэр провёл два сезона в составе казанского «Рубина», после чего в январе 2018 года перешёл в «Сток Сити».

Контракт Бауэра со «Сток Сити» действует до лета 2023 года. В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за шотландский «Селтик», в котором провёл девять матчей и отдал две голевые передачи.